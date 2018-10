MotoGP, i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie, ma lo splendido successo di un anno fa

Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol Levante ha preso parte in 17 occasioni, totalizzando due successi (uno in 125 e uno in MotoGP), tre secondi posti, due quarti posti, cinque quinti, un sesto, un nono, un decimo e un ritiro. Andiamo a fare un salto indietro nel tempo con la memoria per ricordare tutti i precedenti del forlivese nel Gran Premio del Giappone.

STAGIONE 2002 – Primo anno vero e proprio per il romagnolo in 125 che non conclude il suo primo GP del Giappone. A Suzuka, infatti, l’alfiere della Aprilia si ferma al sesto giro per colpa di un incidente con il padrone di casa Masao Azuma. La gara la vince il francese Arnaud Vincent, davanti a Mirko Giansanti e Manuel Poggiali.

STAGIONE 2003 – Secondo anno in 125 ma i risultati migliorano. A Suzuka, infatti, Dovizioso centra un buon quinto posto in un festival italiano. Successo per Stefano Perugini davanti a Giansanti e il tedesco Steve Jenkner. Quarto Lucio Cecchinello.

STAGIONE 2004 – Si saluta Suzuka e si sbarca a Motegi. Per Andrea Dovizioso arriva il primo successo nella terra del Sol Levante in 125 con 11 secondi di vantaggio su Fabrizio Lai e Simone Corsi. Quarta Mirko Giansanti, sesto un giovanissimo Marco Simoncelli.

STAGIONE 2005 – Salto di categoria per il forlivese che esordisce in 250 e centra un buon sesto posto a Motegi a 11 secondi dal vincitore, il padrone di casa Hiroshi Aoyama. Completano il podio Daniel Pedrosa e Casey Stoner.

STAGIONE 2006 – Dovizioso manca il podio in 250 per appena 181 millesimi, beffato da Jorge Lorenzo. La gara va ancora una volta a Hiroshi Aoyama, mentre nella piazza d’onore si classifica Alex De Angelis.

STAGIONE 2007 – Miglior risultato per il romagnolo nella quarto di litro, con un brillante secondo posto alle spalle del finlandese Mika Kallio a 4.8 secondi. Completa il podio lo spagnolo Hector Barber.

STAGIONE 2008 – Dovizioso compie il grande salto che lo porta in MotoGP e chiude in nona posizione il suo primo impegno a Motegi. Gara vinta da Valentino Rossi davanti a Casey Stoner e Dani Pedrosa, con il portacolori della Honda che giunge al traguardo con 26 secondi di distacco.

STAGIONE 2009 – Cambio di calendario e il GP del Giappone passa (solamente in questa occasione) dal finale di stagione al secondo appuntamento del campionato. Dovizioso chiude in quinta posizione a 9.2 dal vincitore Jorge Lorenzo che chiude in volta su Valentino Rossi, mentre completa il podio Dani Pedrosa.

STAGIONE 2010 – Dovizioso, ancora in Honda, piazza un ottimo secondo posto a Motegi alle spalle di Casey Stoner, ed è il migliore per quanto riguarda la scuderia padrona di casa. Al terzo posto si classifica Valentino Rossi a due secondi dal connazionale.

STAGIONE 2011 – Ancora un piazzamento per il forlivese, che si ferma in quinta posizione nella gara dominata da Dani Pedrosa. Lo spagnolo precede Jorge Lorenzo e Casey Stoner, mentre Dovizioso taglia il traguardo a 23.5 dalla prima posizione.

STAGIONE 2012 – Ancora un podio mancato per Dovizioso, stavolta con la Yamaha. Tripletta spagnola sul podio, con Dani Pedrosa che precede Jorge Lorenzo e Alvaro Bautista, mentre Dovizioso chiude a 16.3 dalla vetta.

STAGIONE 2013 – L’approdo in Ducati non fa rima con buon risultato per il romagnolo che chiude il GP del Giappone solamente in decima posizione a 42.9 dal vincitore Jorge Lorenzo che precede altri tre connazionali, Marc Marquez, Dani Pedrosa e Alvaro Bautista.

STAGIONE 2014 – Vince ancora Jorge Lorenzo, mentre Dovizioso manca il podio ancora una volta e chiude in quinta posizione a 14.3 dallo spagnolo. Sul podio anche Marc Marquez e Valentino Rossi.

STAGIONE 2015 – La gara nipponica è incentrata sul duello iridato Rossi-Lorenzo con il “Dottore” che chiude alle spalle di Dani Pedrosa e davanti a Jorge Lorenzo. Dovizioso non va oltre la quinta posizione (alle spalle di Marc Marquez) a 35 secondi dalla vetta.

STAGIONE 2016 – Ottimo podio per “Desmo Dovi” che, finalmente, sembra iniziare a digerire il tracciato di casa Honda e chiude alle spalle di Marc Marquez a 2.9 secondi. Al terzo posto Maverick Vinales, ancora in Suzuki.

STAGIONE 2017 – Si arriva a dodici mesi fa, con la splendida vittoria di Dovizioso sul bagnato dopo il corpo a corpo con Marc Marquez, con il quale si stava contendendo il titolo iridato. Appena 249 millesimi tra i due, mentre al terzo posto conclude Danilo Petrucci.

Foto: Valerio Origo