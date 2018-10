MotoGP, GP Giappone 2018: a che ora si corre la gara e su che canale vederla in tv?

Domenica 21 ottobre si correrà il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Motegi andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che ci sono diversi piloti in grado di lottare per il podio. Andrea Dovizioso scatterà dalla pole position e ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria, sulla carta dovrebbe andare in scena un duello con Marc Marquez che però partirà in sesta posizione: il Campione del Mondo vuole conquistare matematicamente il titolo iridato ma la sfida con il forlivese della Ducati sarà molto tirata e intensa.

Ci sono diversi outsider come Zarco e Miller che completano la prima fila ma anche Crutchlow che apre la seconda, Valentino Rossi nono è chiamato all’ennesima gara di rimonta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 21 OTTOBRE:

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 4.00 GARA MOTO3

ore 5.20 GARA MOTO2

ore 7.00 GARA MOTOGP

GP GIAPPONE 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Replica su Sky Sport MotoGP della gara MotoGP alle ore 10.15, 14.00, 17.00, 21.00, 00.00.

Foto: Valerio Origo