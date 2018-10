MotoGP, GP Australia 2018: programma, orari e tv. Si corre fra una settimana a Phillip Island

Nel prossimo weekend si va in Australia per il terzultimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato australiano siamo pronti a goderci un fine settimana molto emozionante che potrebbe offrire grandi duello: in MotoGP la Ducati vorrà far vedere di essere veloce e contrastare Marc Marquez; in Moto3 Marco Bezzecchi, dopo il successo di Motegi (Giappone), vuol bissare e balzare in vetta al campionato davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia vuol chiudere i conti in Moto2 nel confronto con Miguel Oliveira. Ne vedremo delle belle.

Il fine settimana sulla splendida isola di Phillip Island sarà visibile, come ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica, per cui qualifiche e gare, sono previste repliche e differite anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

OASport seguirà il Gran Premio di Australia con le consuete DIRETTE LIVE testuali dei momenti clou del fine settimana di Phillip Island.

IMPORTANTE: Sarà previsto il cambio d’orario nel corso della nottata tra sabato e domenica con il ritorno all’ora solare, per cui le gare delle tre classi inizieranno un’ora prima (con la curiosità del warm-up della MotoGP che inizierà alle ore 2.40 e, proprio per la ricollocazione all’indietro delle lancette, si concluderà alle ore 2.00 e non alle ore 3.00 come previsto).

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRALIA 2018

Giovedì 25 ottobre

ore 8.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 26 ottobre

ore 1.00-1.40 Prove libere 1 Moto3

ore 1.55-2.40 Prove libere 1 Moto2

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 5.10-5.50 Prove libere 2 Moto3

ore 6.05-6.50 Prove libere 2 Moto2

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 MotoGP

Sabato 27 ottobre

ore 1.00-1.40 Prove libere 3 Moto3

ore 1.55-2.40 Prove libere 3 Moto2

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 4.35-5.15 Qualifiche Moto3

ore 5.30-6.15 Qualifiche Moto2

ore 6.30-7.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 7.10-7.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 7.35-7.50 Qualifiche 2 MotoGP

Domenica 28 ottobre

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-2.00 Warm-up MotoGP

ore 3.00 GARA MOTO3

ore 4.20 GARA MOTO2

ore 6.00 GARA MOTOGP













