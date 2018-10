MotoGP, GP Australia 2018: domani le qualifiche. Programma, orari e tv

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere è tempo di qualifiche per il Gran Premio di Australia 2018 del Motomondiale. Dopo gli ultimi turni di libere, infatti, le tre classi saranno impegnate sulla lotta sul filo dei millesimi per centrare la pole position a Phillip Island. Se, com’è ben noto, in MotoGP tutto è ormai deciso, tra Moto2 e Moto3 questa giornata di capitale importanza.

Nella classe mediana, infatti, Francesco Bagnaia proverà a mettere le cose in chiaro sin da subito, per continuare nel suo ottimo momento e tarpare le ali a Miguel Oliveira. Discorso ben più aperto, invece, in Moto3, con Jorge Martin, re delle pole position, che proverà a distanziare Marco Bezzecchi che, dopo la splendida vittoria di Motegi (con la concomitante caduta dello spagnolo) ha riaperto i giochi, riportandosi ad una sola lunghezza di distanza. Sarà un’alba ad alta tensione in Australia! Chi la spunterà?

Il sabato di Phillip Island sarà visibile, come ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda le qualifiche della MotoGP sarà disponibile una replica in chiaro anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport seguirà il Gran Premio di Australia con le consuete DIRETTE LIVE testuali dei momenti clou del fine settimana di Phillip Island.

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRALIA 2018

Sabato 27 ottobre

ore 1.00-1.40 Prove libere 3 Moto3

ore 1.55-2.40 Prove libere 3 Moto2

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 4.35-5.15 Qualifiche Moto3

ore 5.30-6.15 Qualifiche Moto2

ore 6.30-7.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 7.10-7.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 7.35-7.50 Qualifiche 2 MotoGP

Repliche MotoGP

su SkySport1 ore 8.00, 10.45

su SkySport MotoGP ore 10.45, 14.00, 19.15, 21.00

sy TV8 ore 14.00

Repliche Moto2

su SkySport MotoGP ore 15.45. 18.15, 22.15

Repliche Moto3

su SkySport MotoGP ore 12.30, 16.45, 22.00

Foto: Valerio Origo