MotoGP, Giacomo Agostini: “Nel 2019 prevedo una guerra in Honda tra Marquez e Lorenzo”

Giacomo Agostini, noto ex pilota italiano, che in carriera ha vinto 15 titoli del Motomondiale, rivela al sito spagnolo marca.com che l’iberico Marc Marquez in futuro potrà superare tale primato. Il pilota della Honda stabilirebbe un record difficilmente battibile, dato che all’epoca di Agostini si poteva correre in più classi.

Per Agostini inoltre nella prossima stagione, con il passaggio alla Honda di Lorenzo potrà aprirsi una vera e propria lotta interna per la conquista del titolo iridato: “L’anno prossimo ci saranno due campioni con la stessa moto, nella stessa squadra, e sarà la guerra“.

L’italiano evita paragoni tra i campioni attuali e quelli del passato, ma non avrebbe disdegnato di poterci correre contro in un confronto immaginario tra piloti di epoche diverse: “Questo è solo un sogno, la vita è così, ogni epoca ha il suo pilota di riferimento, ai miei tempi ero io, poi c’è stato Ángel Nieto, poi Rossi ed ora un grande campione come Márquez“.

Marc Marquez, anche per ragioni anagrafiche, potrebbe essere il primo a mettere a repentaglio il primato di Agostini, che per il momento appare comunque ancora lontano: “Penso che possa superare Rossi, ma penso anche che possa superare me. Quando avrà vinto il quindicesimo titolo spero che mi inviti alla festa“.













Foto: Valerio Origo

