Modena Skipass 2018, il Salone del Turismo e degli Sport invernali, torna a ModenaFiere dall’1 al 4 novembre per la sua 25esima edizione. Una manifestazione in cui le attrazioni non mancheranno e che darà spazio anche a qualcosa di spettacolare e altrettanto agonistico riguardante il mondo della neve.

Tra le novità più importanti spicca, infatti, la tappa della Coppa del Mondo di Big Air, per le discipline freeski e snowboard. Questa sede infatti rappresenterà l’unica tappa italiana dell’intera World Cup, mettendo a disposizione il trampolino più grande mai costruito nel nostro Paese: 46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza con la partecipazione di quasi 140 atleti di livello internazionale che regaleranno spettacolo e grandi emozioni al pubblico presente. Di seguito il programma completo delle gare e il calendario degli eventi:

Modena Ski Pass 2018: date, programma, orari e calendario degli eventi

Giovedì 1° novembre

09:15 – 13:45 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Training Freeski

14:45 – 19:15 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Training Snowboard

Venerdì 2 novembre

10:50 – 13:45 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Training Snowboard

14:45 – 19:15 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Training Freeski

Sabato 3 novembre

10:05 – 10:55 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Qualificazioni maschili Snowboard

12:10 – 13:00 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Qualificazioni maschili Snowboard

14:10 – 14:50 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Qualificazioni femminili Snowboard

18:30 – 20:00 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Finali maschili e femminili Snowboard

Domenica 4 novembre

10:00 – 10:25 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Qualificazioni maschili Freeski

11:40 – 12:30 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Qualificazioni maschili Freeski

13:40 – 14:20 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Qualificazione femminili Freeski

17:00 – 18:30 Skipass Big Air – Coppa del Mondo Fis – Finali maschili e femminili Freeski

Foto: Pier Colombo