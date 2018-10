Domani, mercoledì 31 ottobre alle 20.30, allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il recupero della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Milan e Genoa. L’incontro, come è noto, non si disputò in conseguenza della tragedia del Ponte Morandi a Genova, portando al rinvio del confronto tra rossoneri e rossoblu.

Si prospetta un match interessante tra due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di punti. Il Milan, dopo aver perso il derby contro l’Inter e la partita di Europa League contro il Betis Siviglia, ha posto fine alla serie negativa superando 3-2 la Sampdoria al Meazza. L’intento degli uomini di Rino Gattuso è quello di concedere il bis. Da par suo la formazione di Juric non vorrà recitare il ruolo della vittima sacrificale, mettendo sul campo da gioco milanese la stessa determinazione che si è vista contro la Juventus, valsa l’inaspettato pareggio al Grifone.

Milan-Genoa, recupero prima giornata Serie A: a che ora inizia e come vederlo in tv. Il programma completo

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky e andrà in onda sul canale 202, Sky Sport Serie A. Il pre-partita inizierà alle ore 20.00 e la gara sarà visibile anche sul canale 251 di Sky. Per quanto concerne la diretta streaming, bisognerà utilizzare SkyGo, il servizio per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

Mercoledì 31 ottobre

ore 20.30 Milan-Genoa – Recupero della prima giornata di Serie A 2018-2019













