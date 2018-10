Mick Schumacher vince il titolo europeo di Formula 3! Il figlio d’arte è Campione e fa meglio di papà, festa grande a Hockenheim

Mick Schumacher ce l’ha fatta. Il 19enne tedesco, figlio del grande Michael, si è laureato campione europeo della Formula 3 grazie al secondo posto ottenuto in gara-2 ad Hockenheim (Germania), nel corso dell’ultimo weekend della rassegna continentale.

Una seconda manche che ha sorriso all’estone Jüri Vips (Motopark), insidiato da Mick per buona parte della corsa ma poi vincitore della run, davanti al teutonico della PREMA Theodore Racing e all’altro estone Ralf Aron (PREMA Theodore Racing), distanziati rispettivamente di 3″472 e 6″299. Solo settimo il britannico Daniel Ticktum (Motopark), rivale n.1 di Schumacher, condizionato da qualifiche molto problematiche che lo hanno relegato indietro in griglia di partenza, costringendolo ad una corsa di sofferenza, non sufficiente per tenere aperto il discorso campionato.

E così Schumi Jr. batte il record del suo celebre padre che nella medesima categoria aveva vinto il titolo all’età di 21 anni (1990). Un trionfo che regala al talentuoso pilota tedesco la super licenza FIA, fondamentale per passare in F1. Probabilmente, però, vedremo il neo campione della F3 in F2 oppure in GP3. Un weekend non semplice comunque per Mick: in gara-1 era rimasto coinvolto in un contatto al via con il compagno di squadra Marcus Armstrong, danneggiando l’ala anteriore e non riuscendo poi a rientrare in zona punti, chiudendo dodicesimo. La seconda manche ha cancellato tutte le incertezze e i dubbi ed è stata quella della gioia.













