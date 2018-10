Marc Marquez, GP Malesia MotoGP 2018: “Voglio vincere anche il titolo dei costruttori con la mia squadra”

Ultimo atto del trittico iridato del campionato 2018 di MotoGP. In Malesia, a Sepang, andrà in scena la penultima prova del calendario iridato della classe regina e Marc Marquez ha già in tasca il suo settimo titolo in carriera. Lo spagnolo della Honda si è laureato campione del mondo della massima cilindrata già a Motegi (Giappone) e vivrà questi ultimi round con la voglia di centrare altri risultati importanti.

In Australia, nell’ultimo fine settimana, il 25enne di Cervera non è stato così fortunato, venendo tamponato letteralmente dalla Yamaha del francese Johann Zarco. Un contatto che ha costretto al ritiro il centauro iberico, tra i favoriti della corsa di Phillip Island. Va da sé che sull’asfalto malese Marc vada in cerca di riscatto per consentire alla Honda di aggiudicarsi anche il Mondiale dei costruttori, godendo attualmente di 39 lunghezze di vantaggio sulla Ducati: “Abbiamo avuto una gara ricca di colpi di scena in Australia – ha dichiarato Marquez (fonte: gazzetta.it) – Ed è stato un peccato non aver potuto combattere fino alla fine, ma ora ripartiamo dalla Malesia con il solito spirito e mentalità positiva. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, quello di vincere altri due titoli, costruttori e team, e vogliamo anche provare a vincere di nuovo se avremo la possibilità di farlo. La Malesia è impegnativa da un punto di vista fisico, ma è un aspetto con cui siamo pronti a fare i conti: manterremo la concentrazione alta e cercheremo di iniziare bene fin dal venerdì mattina“.













