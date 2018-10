Manchester United-Juventus, Champions League: data, orario, programma e tv

Martedì 23 ottobre si giocherà Manchester United-Juventus, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. I Campioni d’Italia volano all’Old Trafford per affrontare lo squadrone inglese guidato da José Mourinho: si preannuncia un incontro davvero stellare e avvincente tra due delle migliori formazioni d’Europa, i bianconeri vanno a caccia della vittoria di lusso nella tana nemica per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver già trionfato nei primi due incontri della competizione. I Red Devils vorranno regalare una gioia al proprio pubblico, spinti dall’estro di Pogba sfideranno la compagine di Max Allegri che potrà contare sull’estro del rientrante Cristiano Ronaldo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Manchester United-Juventus, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 23 OTTOBRE:

21.00 Manchester United-Juventus

MANCHESTER UNITED-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com