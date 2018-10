Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Frank Chamizo sfiderà Burroughs per la medaglia di bronzo

Come nelle previsioni, sarà lo statunitense Jordan Ernest Burroughs a sfidare il nostro Frank Chamizo nella finale per il bronzo ai Mondiali di lotta in corso a Budapest: questo pomeriggio il terzo incontro a partire dalle ore 19.00 mette in palio il gradino più basso del podio nella categoria 74 kg maschile della lotta libera.

Questa mattina infatti si sono disputati i ripescaggi, spalmati su due turni dato che il tabellone principale partiva integralmente dai sedicesimi di finale: nel primo turno il bulgaro Miroslav Stefanov Kirov ha superato il portoricano Franklin Gomez Matos per 6-5, ma poi si è arreso allo strapotere del nordamericano, che si è imposto per 9-0.

Quella che dunque alla vigilia, dopo il sorteggio del tabellone, si annunciava come una finale anticipata da guardare in semifinale, si è trasformata in una delle due finali per il bronzo. Oggi dunque l’azzurro è chiamato ad una difficile impresa per portare a casa una medaglia in questa rassegna iridata.













Foto: UWW

