Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: assegnati i primi quattro titoli. Italia a secco con Chamizo e Davidovi

Si conclude la seconda giornata dei Mondiali di lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati i primi quattro titoli e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani. Nulla da fare per l’Italia: Frank Chamizo perde nella finale per il bronzo nei 74 kg, mentre Givi Davidovi va fuori agli ottavi nei 57 kg e non può contare nei ripescaggi.

Nei 61 kg oro al cubano Yowlys Bonne Rodriguez, che in finale batte il russo Gadzhimurad Rashidov, mentre le medaglie di bronzo vanno al mongolo Tuvshintulga Tumenbileg ed allo statunitense Joseph Daniel Colon, invece nei 74 kg titolo iridato al russo Zaurbek Sidakov, che supera il georgiano Avtandil Kentchadze, mentre sul gradino più basso del podio salgono l’uzbeko Bekzod Abdurakhmonov e lo statunitense Jordan Ernest Burroughs.

Negli 86 kg oro allo statunitense David Morris Taylor (III), che batte il turco Fatih Erdin, mentre i bronzi se li mettono al collo l’iraniano Hassan Aliazam Yazdanicharati e l’iberico Taimuraz Friev Naskidaeva, invece nei 125 kg affermazione del georgiano Geno Petriashvili, che supera il cinese Zhiwei Deng, mentre vanno sul podio anche l’iraniano Parviz Khodavirdi Hadibasmanj e lo statunitense Nicholas Edward Gwiazdowski, medaglie di bronzo.

Nei 57 kg la finalissima sarà tra il russo Zavur Uguev ed il kazako Nurislam Sanayev, mentre nei 65 kg l’ultimo atto sarà tra il nipponico Takuto Otoguro e l’indiano Bajrang Bajrang. Nei 79 kg il titolo sarà affare tra lo statunitense Kyle Douglas Dake e l’azero Jabrayil Hasanov, mentre nei 92 kg se la vedranno il bielorusso Ivan Yankouski e lo statunitense J’Den Michael Tbory Cox.













Foto: UWW

