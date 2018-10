LIVE Pagelle Milan-Olympiacos | Europa League 2018-2019 | Voti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Milan-Olympiacos, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Una partita molto importante per i rossoneri, che vogliono proseguire il buon momento dopo la vittoria di Sassuolo ed allungare in classifica sui greci. Il Milan ha vinto all’esordio contro il Dudelange, mentre i greci non sono andati oltre lo 0-0 casalingo con il Betis Siviglia. Anche per questo motivo la squadra di Gattuso, con un successo, può andare sul +5.

Calcio d’inizio alle ore 18.55 e non perdetevi nulla delle emozioni di Milan-Olympiacos con la DIRETTA LIVE di OA Sport. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Reina 6: non può assolutamente nulla sul gol di Guerrero. Un colpo di testa perfetto che si infila nell’angolino

Calabria 5,5: il cross di Koutris arriva dalla sua fascia. E’ in sofferenza e rischia anche un giallo per un intervento in completo ritardo

Zapata 5: si perde completamente Guerrero in occasione del gol. Un grave errore di posizione del colombiano, che dorme e si fa sovrastare nel gioco aereo

Romagnoli 6: osserva Guerrero demolire il compagno di reparto sullo stacco. Non ha colpe sul gol, anche se serviva più attenzione nella posizione del reparto.

Rodriguez 6: Fetfatzidis è una mina vagante sulla fascia, ma lo svizzero è quasi sempre riuscito a disinnescare le giocate del greco

Bakayoko 5,5: non riesce mai a dare quel cambio di ritmo che Gattuso gli chiede. Lento, prevedibile e con la palla tra i piedi spesso non sa cosa fare

Biglia 6: si fa vedere con insistenza, vuole farsi dare il pallone tra i piedi e si spinge anche in avanti con alcuni inserimenti interessanti

Bonaventura 6: Castillejo forse gli toglie un gol. Ottimo l’inserimento e il colpo di testa, ma il compagno di squadra probabilmente gli rovina tutto

Suso 6: aveva servito l’assist a Bonaventura con il suo solito movimento. Tutte le occasioni del Milan partono dai suoi piedi.

Higuain 5,5: alla mezz’ora ha il primo guizzo della sua partita. Ottimo movimento, ma poi con il sinistro angola poco e spara addosso a Sa

Castillejo 5,5: toglie un gol a Bonaventura, toccando la palla sciaguratamente quando è in fuorigioco e poi è troppo lento su un bel contropiede

OLYMPIACOS: Sa; Torosidis, Roderick, Cissé, Koutris; Gulherme, Natcho; Fetfatzidis, Yayà Touré, Leiva; Guerrero

Foto: barni / Shutterstock.com