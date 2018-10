LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA: 17 ottobre. Bertozzi-Scampoli per l’oro nel beach volley

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (mercoledì 17 ottobre), decima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia punta tutto sul beach volley. In finale ci sono infatti Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro contro le fortissime russe Maria Voronina e Marila Bocharova. Olimpiade straordinaria finora quella delle azzurre, che sono arrivate all’ultimo atto dopo aver sconfitto nettamente in semifinale le americane Newberry/Sparks. Ora servirà un’impresa contro Voronina/Bocharova, che a livello giovanile hanno vinto davvero tutto il possibile.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (mercoledì 17 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti

