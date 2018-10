LIVE Juventus-Genoa, Serie A calcio in DIRETTA: Cristiano Ronaldo sfida il capocannoniere Piatek

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il portoghese sarà chiamato alla sfida in campo a quel Krzysztof Piatek vera rivelazione di questa prima parte di campionato. Il polacco è sempre andato a segno nelle prime sette partite disputate (nove gol con il recupero con il Milan ancora da giocare) e proverà a fare male anche contro la miglior difesa del campionato. Sarà anche la prima di Ivan Juric, che ritorna sulla panchina del Genoa dopo l’esonero di Ballardini.

