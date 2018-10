LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: Finale a squadre maschile. Russia, Cina, Giappone: che lotta per l’oro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo per un team event da brividi con i migliori interpreti del pianeta pronti a darsi battaglia nella corsa verso il titolo iridato. La Russia ha chiuso il turno di qualificazione al comando e se la dovrà vedere con Cina e Giappone: tre formazioni di lusso pronte a fronteggiarsi a viso aperto. Attenzione anche a USA e Gran Bretagna che potrebbero rientrare in lizza per il podio.

14.12 Il russo Lankin incomincia con 13.933 al corpo libero, il giapponese Uchimura risponde con un interessante 14.133 al cavallo. Attenzione al 13.800 del britannico Bevan agli anelli.













14.12 Il russo Lankin incomincia con 13.933 al corpo libero, il giapponese Uchimura risponde con un interessante 14.133 al cavallo. Attenzione al 13.800 del britannico Bevan agli anelli.

14.05 Consueti minuti di riscaldamento, si sta per iniziare.

14.00 I ginnasti sono entrati nel palazzetto, sta per incominciare la finale.

13.56 Cina e Russia incominceranno al corpo libero, Giappone e USA saranno al cavallo. Attenzione anche alla Gran Bretagna dagli anelli.

13.54 Russia, Cina e Giappone sono le tre grandi favorite per il podio. Si gareggia con la formula del 5-3-3: tre ginnasti su ogni attrezzo, tutti i punteggi contano ai fini della classifica.

13.52 Si gareggia all’Aspire Dome di Doha (Qatar), la gara incomincia alle ore 14.00.

13.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.