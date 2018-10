Lazio-Inter 0-3 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Show di Icardi, a segno anche Brozovic

Piove acqua e piovono reti su Roma: la Lazio non riesce a reagire nel posticipo della decima giornata ed è costretta ad arrendersi per 3-0 ad un’Inter scatenata e trascinata dal solito Mauro Icardi, autore di una doppietta. Apre e chiude le marcature il capitano nerazzurro, nel mezzo un gran mancino dalla distanza di Brozovic. Squadra di Spalletti in seconda piazza in classifica. Di seguito le immagini salienti del posticipo serale della decima giornata della Serie A di calcio.

Doppietta di #Icardi! Troppo forte questa #Inter per questa #Lazio che manca di nuovo di personalità e qualità dei suoi migliori giocatori nei grandi match! #LazioInter 0-3 pic.twitter.com/eCNIFQdw57 — Alessia N⚽️velli (@Ale_Novelli87) 29 ottobre 2018

Credits: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock