Jorge Lorenzo, GP Giappone 2018: “Non ci sono buone notizie. La frattura è più grave del previsto”

Non ci sono buone notizie sul fronte Ducati per quanto riguarda Jorge Lorezo. Il pilota spagnolo, caduto in Thailandia nel corso delle prove e fratturatosi il radio distale sinistro, non ha espresso sensazioni positive rispetto alle sue condizioni fisiche, guardando al GP del Giappone 2018 che si disputerà nel prossimo weekend.

L’iberico, intervistato da Sky Sport, ha sottolineato infatti: “La frattura è più grave di quanto immaginassimo. Abbiamo fatto un doppia tac e la frattura non è migliorata, ma nelle prime prove libere proverò la moto e verificherò le mie sensazioni. Il rischio è che forzando nelle staccate la frattura si scomponga ulteriormente e che debba essere necessaria un’operazione. Il problema non è il dolore, già altre volte ho corso così, ma posso peggiorare la situazione“.

Ricordiamo che Lorenzo era reduce anche da un infortunio al piede rimediato nell’uscita di scena alla prima curva del primo giro ad Aragon (Spagna). Un periodo davvero sfortunato per il maiorchino.













Foto: Valerio Origo