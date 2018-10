Italia-Ucraina, le probabili formazioni. Quando si gioca, a che ora e su che canale vederla in tv

Domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 20.45 l’Italia, a riposo in questo turno di Nations League, affronterà in amichevole allo stadio Marassi di Genova l’Ucraina. Mancini potrebbe proporre il tridente con Chiesa, Immobile ed Insigne. In mezzo al campo dovrebbero esserci Verratti, Jorginho e Bernardeschi, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Criscito. Tra i pali inamovibile Donnarumma.

La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai1, mentre in streaming sarà visibile su RaiPlay. Come al solito OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live.

Di seguito le probabili formazioni dell’amichevole:

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

Ucraina: Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinowski; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk. All.: Shevchenko.

Di seguito il programma completo della sfida:

Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 20.45

Italia-Ucraina (a Genova)

diretta tv su Rai1

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ymphotos Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it