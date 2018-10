Italia-Ucraina, amichevole calcio: data, programma, orario e tv

Torna in campo la Nazionale italiana di calcio, che mercoledì 10 ottobre affronterà in amichevole l’Ucraina. La squadra di Roberto Mancini, dopo il pessimo esordio in Nations League, con il pareggio con la Polonia e la sconfitta contro il Portogallo, proverà a ritrovare una vittoria che manca da maggio (2-1 all’Araba Saudita). Gli azzurri dovranno quindi dare il massimo per superare un avversario comunque ostico. Infatti la nazionale capitanata da Andriy Shevchenko arriva da tre vittore consecutive e proverà a fare ancora risultato.

Italia-Ucraina si giocherà mercoledì 10 ottobre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 10 ottobre

20.45 Italia-Ucraina, amichevole, Stadio Luigi Ferraris

