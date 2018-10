Italia-Thailandia, Mondiali volley femminile 2018: la prossima partita delle azzurre. Programma, orario e tv

Lunedì 8 ottobre si giocherà Italia-Thailandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale tornerà in campo a Osaka (Giappone) dopo aver conquistato sei vittorie nelle prime sei partite giocate: le azzurre vogliono proseguire la loro marcia trionfale in questa rassegna iridata e un altro successo metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Six prima dei big match contro Russia e USA.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario molto temibili che ha già trascinato al tie-break gli Stati Uniti e la Russia. Si preannuncia dunque una partita estremamente equilibrata, appassionata e avvincente: la compagine asiatica punterà tutto sulla difesa ma Paola Egonu e compagne hanno tutti i mezzi per portare a casa il risultato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Thailandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Thailandia

ITALIA-THAILANDIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB