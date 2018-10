Italia-Cina e Serbia-Olanda, semifinali Mondiali volley femminile 2018: quando si giocano e a che ora vederle in tv

Italia-Cina e Serbia-Olanda saranno le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile che si giocheranno venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone). Le migliori quattro Nazionali del Pianeta sono pronte per sfidarsi in due incontri da dentro o fuori: chi vince accede all’atto conclusivo e potrà continuare a sognare il titolo iridato, chi perde si dovrà accontentare di lottare per la medaglia di bronzo. Si preannunciano due partite estremamente avvincente e scoppiettanti, due match imperdibili e sulla carta estremamente equilibrati aperti davvero a ogni esito.

L’Italia se la dovrà vedere contro la Cina nella rivincita della semifinale persa quattro anni fa a Milano. La nostra Nazionale incrocerà il destino con le Campionesse Olimpiche che abbiamo già sconfitto nella prima fase ma questa volta si ripartirà da zero, la posta in palio sarà elevatissima e non saranno ammessi errori se si vuole tornare a lottare per il titolo a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino. L’altra semifinale, invece, sarà tra la Serbia Campionessa d’Europa e la temibile Olanda nel remake dell’atto conclusivo della rassegna continentale disputata lo scorso anno: le slave partiranno leggermente favorite ma le orange hanno dimostrato di potersela giocare alle pari.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, le date e gli orari delle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Semifinale 1 – Serbia vs Olanda

09.10 Semifinale 2 – Italia vs Cina

12.20 Finale quinto posto – USA vs Giappone

COME VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING LE SEMIFINALI DEI MONDIALI:

