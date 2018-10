Inter-Milan in tv | Probabili formazioni | Orario d’inizio | Il programma del derby

La nona giornata della Serie A 2018-2019 vivrà oggi, domenica 21 ottobre, il suo momento clou: alle ore 20.30 infatti si giocherà il derby della Madonnina: spazio a Inter-Milan. Luci a San Siro: la stracittadina meneghina sarà trasmessa in tv da Sky ed in streaming attraverso SkyGo. Come al solito OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Non dovrebbero esserci grosse sorprese negli undici titolari, con Spalletti e Gattuso che schiereranno tutti i principali nomi a propria disposizione.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, Škriniar, De Vrij, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi.

Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuain, Calhanoglu.

Di seguito il programma dettagliato della sfida:

Domenica 21 ottobre ore 20.30

Inter-Milan

diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251)

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni/shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it