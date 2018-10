Hockey prato, Serie A1 2018-2019: risultati e classifica della quinta giornata. Bra resta solo in vetta, vicine Amsicora e Bonomi

Quinta giornata per il campionato maschile di hockey su prato. Resta tantissimo equilibrio in graduatoria: si staccano però le prime tre della classe, le grandi favorite per il titolo. L’HC Bra si aggiudica il derby piemontese con il Valchisone e resta in vetta, ma incalzano ad una sola lunghezza di distanza Amsicora e Bonomi che vincono rispettivamente a Bologna e a Cagliari con la Ferrini. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Quinta giornata

CUS Padova-Tevere EUR 4-2 (Singh 2, Maistrello, De Angelis – PAD; Corsi, Romano – TEV)

HT Bologna- Hockey Bonomi 2-4 (Missaglia, Amir – BOL; Nabarro, Asini, Ortega, Costa – BON)

HC Bra-HP Valchisone 5-2 (Green 2, Chiesa, Bhana 2 – BRA; Ughetto M., Minetto – VAL)

Pol. Ferrini-SG Amsicora 4-7 (Bosso 3, Sirigu – FER; Paziuk 2, Boi 3, Mura 2 – AMS)

Pol. Juvenilia-CUS Pisa 2-1 (Tocco Giovanni, Tocco Gabriele – JUV; Malucchi – PIS)

UHC Adige- HC Roma 2-1 (Travaglia, Redini – ADI; Mongiano – ROM)

Classifica

Rank Squadre Punti Giocata Vinte Pareggiate Sconfitte Points home Points away Diff Percentuale vittorie 1 HC BRA 13 5 4 1 0 9 4 15 – 6 0.900 2 SH P. BONOMI 12 5 4 0 1 6 6 21 – 10 0.800 3 SG AMSICORA 12 5 4 0 1 6 6 21 – 12 0.800 4 HP VALCHISONE 9 5 3 0 2 6 3 18 – 15 0.600 5 HC ROMA 9 5 3 0 2 9 0 16 – 12 0.600 6 H. TEAM BOLOGNA 9 5 3 0 2 9 0 14 – 15 0.600 7 POL JUVENILIA 7 5 2 1 2 7 0 9 – 13 0.500 8 CUS PADOVA 6 5 2 0 3 6 0 13 – 17 0.400 9 UHC ADIGE 6 5 2 0 3 6 0 9 – 13 0.400 10 CUS PISA 3 5 1 0 4 3 0 10 – 15 0.200 11 ASD TEVERE EUR H. 3 5 1 0 4 0 3 9 – 14 0.200 12 POL. FERRINI 0 5 0 0 5 0 0 11 – 24 0.000

Foto: Andrea Lusso