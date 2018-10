Hockey prato femminile, Serie A1 2018-2019: risultati e classifica della quinta giornata. Amsicora e Lorenzoni a punteggio pieno

Quinta giornata per il campionato femminile di hockey prato di Serie A1: due squadre a farla da padrone. L’Amsicora non sbaglia un colpo e batte per 4-0 a domicilio il CUS Padova. Punteggio pieno e risultato ancor più clamoroso per la Lorenzoni: la compagine campione d’Italia batte per 5-0 un CUS Pisa sempre più in crisi. Successi anche per le romane Libertas San Saba e Butterfly. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Quinta giornata

CUS Padova-SG Amsicora 0-4 (Dalla Vittoria, Carta 2, Vynohradova)

HF Lorenzoni-CUS Pisa 5-0 (Davydenko 2, Huertas, Savenko, Pajtesa)

HC Argentia-Butterfly HCC 1-2 (Wybieralska- ARG; Fatin, Santini – BUT)

Libertas San Saba-Pol. Ferrini 2-0 (Quetlang, Paolacci)

Classifica