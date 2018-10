Hockey a 5, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: titoli all’Argentina tra le donne ed alla Malesia tra gli uomini

Si sono conclusi i tornei maschile e femminile di hockey a 5 delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. In gara 12 Paesi in ciascun tabellone, ma in entrambi era assente l’Italia. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle gare odierne, che assegnavano le medaglie sia tra gli uomini che tra le donne.

Nel torneo maschile si è imposta la Malesia, che ha superato 4-2 l’India, mentre il bronzo è andato all’Argentina, che ha battuto per 4-0 lo Zambia, mentre nel torneo femminile il successo è andato proprio all’Argentina, che ha superato anche in questo caso l’India per 3-1, mentre il terzo gradino del podio è andato alla Cina, che ha battuto per 6-0 il Sudafrica.

Torneo maschile

Finalissima

India-Malesia 2-4

Finale 3° posto

Argentina-Zambia 4-0

Torneo femminile

Finalissima

Argentina-India 3-1

Finale 3° posto

Sudafrica-Cina 0-6













Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires

