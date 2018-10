Highlights Lazio-Fiorentina, VIDEO, gol e azioni salienti della partita: doppietta decisiva di Higuain, segna Bonaventura

La Lazio ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I biancocelesti si sono imposti grazie a un gol di Ciro Immobile al 37′, una vera zampata dell’attaccante in area di rigore che ha fatto la differenza e ha fatto sorridere i capitolini dopo la sconfitta nel derby e in Europa League, mentre ha frenato il buon momento dei viola. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Lazio-Fiorentina, i gol, le azioni salienti e la sintesi della partita.

GOL DECISIVO DI CIRO IMMOBILE (1-0):













Foto: kivnl / Shutterstock.com