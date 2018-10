Golf, PGA Tour 2019: Scott Piercy si prende la vetta della CJ Cup @ Nine Bridges

La nuova stagione del circuito PGA continua con la ricca parentesi asiatica. I golfisti del circus professionistico americano si sfidano infatti sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud) nella seconda edizione del The CJ Cup @ Nine Bridges.

Al termine del secondo round Scott Piercy si prende la vetta grazie ad un solido giro da -7. Tornata perfetta da parte dell’americano capace di siglare 7 birdie e di restare senza errori nel corso delle 18 buche. Piercy vola dunque a -9 (135 colpi), una lunghezza meglio del connazionale Brooks Koepka. Chiude il podio momentaneo l’ex leader Chez Reavie. Lo statunitense insegue con lo score di -6.

Quarta posizione a -5 per lo svedese Alex Noren e l’inglese Ian Poulter. Entrambi vantano un colpo di vantaggio su coloro che chiudono la top ten. Si tratta degli americani Pat Perez, Gary Woodland, Brian Harman, Ryan Armour e James Lovemark.

Continuano le difficoltà del campione in carica. Lo statunitense Justin Thomas non riesce a risalire la china fermandosi al 22° posto con lo score di -1. Nella mattinata di sabato spazio al terzo round che potrà scremare ancor di più la classifica.

Foto: Shutterstock