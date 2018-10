Giro d’Italia 2019, la data della presentazione e le anticipazioni sul percorso. Sicuri Gavia e Mortirolo

Mercoledì 31 ottobre verrà ufficialmente presentato il Giro d’Italia 2019 che si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. La Corsa Rosa prenderà il via da Bologna con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che si concluderà sul San Luca, un inizio particolarmente complicato per i ciclisti che si daranno battaglia per tre settimane sulle strade del Bel Paese. L’attesa è tutta per settimana prossima quando calerà ufficialmente il sipario sulla 102^ edizione della corsa a tappe più importante nel nostro Stivale, gli organizzatori dell’evento devono ancora svelare le 21 tappe che caratterizzeranno il Giro d’Italia 2019 ma non mancano già tante anticipazioni sulla conformazione delle varie frazioni.

Già detto della partenza dal capoluogo emiliano, ci si dovrebbe poi dirigere dalla Toscana per omaggiare Leonardo da Vinci, una tappa con arrivo a Orbetello, poi verso i Castelli Romani e si prosegue verso Sud prima di risalire con una probabile frazione appennica tra Abruzzo e Marche e il ritorno in Emilia-Romagna dove si concluderà la prima settimana con la cronometro individuale di 34,7 chilometri da Riccione a San Marino. La seconda settimana incomincerà con una frazione per velocisti da Modena e Ravenna poi ci si dirigerà verso il Piemonte: si parla della riproposizione integrale della mitica Cuneo-Pinerolo ma anche di un’altra tappa alpina con arrivo a Courmayeur e finale di seconda settimana con arrivo a Como ripercorrendo il finale del Giro di Lombardia. Terza settimana da brividi con tre tapponi di montagna: il primo con Gavia e Mortitolo, poi due frazioni tra Trentino e Veneto che definiranno la classifica prima dell’ultima tappa, verosimilmente una cronometro di 15 chilometri a Verona.

Queste solo le anticipazioni in linea massima del percorso del Giro d’Italia 2019 che però verrà ufficialmente presentato in tutti i suoi dettagli soltanto mercoledì 31 ottobre. Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio della presentazione.

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE:

16.45 Presentazione Giro d’Italia 2019

PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2019: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Pier Colombo