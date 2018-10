Ginnastica, Mondiali 2018: si assegnano i primi pass per le Olimpiadi 2020! Come funziona la qualificazione per i Giochi

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo, mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e la Polvere di Magnesio ha già messo nel mirino la capitale giapponese. I Mondiali 2018 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, saranno infatti il primo evento di qualificazione ai Giochi: per la prima volta nella storia, la rassegna iridata “di mezzo” sarà decisiva per l’assegnazione dei pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio.

Le tre squadre che saliranno sul podio si qualificheranno automaticamente per le Olimpiadi 2020 senza dover passare dalla tagliola dei Mondiali 2019 dove verranno assegnati gli altri nove posti. Le tre Nazioni che si metteranno al collo una medaglia a Doha avranno il diritto di partecipare ai prossimi Giochi con una formazione composta da quattro atleti (le squadre infatti non prevedono più la presenza di cinque ginnasti come a Rio 2016 e a Londra 2012). Una clausola importante: i ginnasti presenti in pedana in Qatar non potranno poi qualificarsi alle Olimpiadi come individualisti, potranno partecipare alla rassegna a cinque cerchi solo se selezionati come parte attiva del quartetto.

MONDIALI 2018 (12 posti a disposizione per sesso):

La rassegna iridata si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre.

Possono partecipare tutte le Nazioni del Mondo. Ogni squadra sarà composta da 5 atleti (più una riserva).

Si qualificano alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le prime 3 squadre. I Paesi qualificati porteranno ai Giochi un team composto da soli 4 atleti.

CLICCA QUI PER TUTTI I CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI 2020