Ginnastica, Mondiali 2018: presentati sette nuovi elementi! Simone Biles rivoluzionaria al volteggio

La FIG ha comunicato che sette nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Alcune atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel codice dei punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per prima.

Spicca la vertiginosa evoluzione inventata da Simone Biles al volteggio: rondata flick con mezzo giro e salto avanti teso con due avvitamenti. Acrobatica davvero spettacolare e ai limiti dell’umano per la Reginetta della Polvere di Magnesio, il D Score assegnato per questo nuovo elemento è addirittura di 6.4. Alla trave emergono invece le uscite della polacca Katarzyna Jurkowska-Kowalska (E) e dell’islandese Sonja Olafsdottir (D), ma anche una piroetta dell’olandese Tisha Volleman (C). Al corpo libero, invece, le proposte non così rivoluzionarie arrivano dalla norvegese Sara Davidsen (C), dalla turca Goksu Uctas Sanli (E) e dalla vietnamita Tienna Nguyen (D).

Biles

Proposto da: Simone Biles. USA

Attrezzo: Volteggio

Descrizione: Round off Flic with ½ turn (180) on – Stretched Salto Forward with 2/1 turn (720°) off

D Score: 6.40

Jurkowska-Kowalska

Proposto da: Katarzyna Jurkowska-Kowalska (POL)

Attrezzo: Trave

Descrizione: Dismount – Gainer Stretched Salto with 2/1 twist (720°) at end of the beam

Valore dell’elemento: E

Olafsdottir

Proposto da: Sonja Olafsdottir, ISL

Attrezzo: Trave

Descrizione: Dismount – Gainer Salto Tucked with 11/2 twist (540°) at end of the beam

Valore dell’elemento: D

Volleman

Proposto da: Tisha Volleman, NED

Attrezzo: Balance Beam

Descrizione: Hop with 1/1 turn (360°) with free leg in attitude above horizontal throughout

Valore dell’elemento: C

Davidsen

Proposto da: Sara Davidsen, NOR

Attrezzo: Corpo libero

Descrizione: Split leap forward with 360° turn, one foot bent in the turn finishing in split before landing on one foot

Valore dell’elemento: C

Uctas Sanli

Proposto da: Goksu Uctas Sanli, TUR

Attrezzo: Corpo libero

Descrizione: 3/1 (1080°) Turn with free leg at horizontal throughout

Valore dell’elemento: E

Nguyen

Proposto: Tienna K. Nguyen, VIE

Attrezzo: Corpo libero

Descrizione: 2/1 pirouette with first 360° with free leg at horizontal and second 360° in wolf position.

Valore dell’elemento: D