Ginnastica, Mondiali 2018: Lara Mori in finale all-around, sfiorata quella al corpo libero. Italia 12^ con la squadra

Il turno di qualificazione dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica è stato avaro di soddisfazioni per l’Italia. La nostra Nazionale ha concluso al dodicesimo posto con la squadra (156.830 punti, a due lunghezze da Olanda e Belgio mentre l’ottavo posto che valeva la finale è lontano 4,2 lunghezze). Le azzurre hanno lottato e stretto i denti cercando di esprimersi nel miglior modo possibile ma purtroppo non è bastato per proseguire l’avventura nella rassegna iridata in corso di svolgimento a Doha (Qatar), conquistiamo comunque l’accesso ai Mondiali 2019 dove verranno messi in palio i restanti nove pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Lara Mori ha sfiorato l’accesso alla finale al corpo libero ma non ha agguantato l’obiettivo, il secondo atto conclusivo consecutivo è sfuggito per un solo decimo cioè quello perso a causa di un’uscita di pedana: 13.400 per la nostra capitana, dodicesimo posto (ma undicesimo considerando la regola dei passaporti) ad appena 0.1 punti dalla canadese Brooklyn Moors. La 20enne toscana può consolarsi con l’accesso alla finale del concorso generale individuale (all-around): chiude al 23esimo posto (52.199) che, considerando la regola dei passaporti, le vale il 20esimo punteggio d’ingresso all’atto conclusivo del giro completo che si disputerà giovedì 1° novembre e a cui Sara Ricciardi non parteciperà davvero per pochissimo (51.999, le serviva fare 52.074).













Foto: Ricardo Bufolin/FGI