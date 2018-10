Ginnastica, le squadre qualificate ai Mondiali 2019: c’è l’Italia, a Stoccarda si lotta per qualificarsi alle Olimpiadi 2020!

Le qualifiche dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica hanno definito anche quali saranno le squadre che parteciperanno ai Mondiali 2019, in programma tra dodici mesi a Stoccarda. Le migliori 24 formazioni dell’attuale rassegna iridata hanno staccato il pass per la Germania dove verranno messi in palio 9 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: finiranno nelle mani delle migliori nove Nazionali che non si saranno già qualificate per i Giochi.

Le squadre che finiranno sul podio a Doha 2018, infatti, avranno già il diritto di partecipare alle Olimpiadi 2020 ma disputeranno ovviamente anche i Mondiali 2019 anche se i loro risultati non incideranno sulla corsa verso il Sol Levante. Di seguito tutte le squadre ammesse alla prossima rassegna iridata.

SQUADRE QUALIFICATE AI MONDIALI 2019:

FINALISTE AI MONDIALI 2018:

USA

Russia

Cina

Canada

Brasile

Giappone

Francia

Germania

NON FINALISTE AI MONDIALI 2018:

Gran Bretagna

Olanda

Belgio

ITALIA

Romania

Corea del Sud

Australia

Corea del Nord

Ungheria

Spagna

Messico

Ucraina

Svizzera

Polonia

Argentina

* La Repubblica Ceca ha chiuso al 24esimo posto ma il regolamento dice che ai Mondiali 2019 ci dovrà essere almeno una squadra per Continente e dunque l’Egitto (miglior formazione africana) sarà sicuramente a Stoccarda 2019 (salvo conferma nel ranking continentale davanti al Sudafrica). Ma l’Egitto sostituirà la Repubblica Ceca o si aggiungerà come 25^ squadra? La FIG deve chiarire il regolamento.













Foto: Ricardo Bufolin/FGI