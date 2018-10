Ginnastica, i Mondiali 2018 non saranno in diretta tv! Come seguirli in streaming e con i LIVE su OA Sport

I Mondiali 2018 di ginnastica artistica non saranno trasmessi in diretta tv. La rassegna iridata della Polvere di Magnesio, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, non avrà alcuna copertura televisiva né in chiaro né a pagamento: l’evento non sembra essere interessante per i vari network che non hanno avanzato delle proposte a Losanna e dunque non potremo gustarci le gare sul piccolo schermo. Una triste notizia per tutti gli appassionati che dovranno allora ricorrere necessariamente ad altri strumenti per gustarsi i Mondiali 2018 in diretta. Come vedere la competizione?

COME VEDERE I MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA IN DIRETTA STREAMING:

Le Finali dei Mondiali (squadre, all-around, specialità) verranno trasmesse in diretta streaming su volare.tv, piattaforma della Federginnastica Italiana. Gli atti conclusivi saranno mandati in diretta streaming anche sul canale YouTube della Federazione Internazionale. Non è prevista una copertura delle qualifiche.

COME SEGUIRE I MONDIALI IN DIRETTA SU OA SPORT:

DIRETTA LIVE scritta su OASport INTEGRALE, QUALIFICHE COMPRESE: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla.

CLICCA QUI PER CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI DEI MONDIALI













Foto: USA Gymnastics