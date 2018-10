Ginnastica artistica, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Lay Giannini chiude ottavo la finale agli anelli

Assegnati due titoli nella giornata odierna per quanto riguarda la ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: si sono disputate infatti le finali di specialità degli anelli e del volteggio maschili. Nella prima delle due era impegnato il nostro Lay Giannini, che però ha chiuso ottavo ed ultimo tra gli atleti che hanno disputato l’atto conclusivo.

Nella finale agli anelli si è imposto il nipponico Takeru Kitazono con lo score di 13.533, superando il canadese Felix Dolci, secondo a quota 13.366. Il cinese Yin Dehang si è dovuto accontentare del bronzo con 13.300, mentre è rimasto ai piedi del podio lo statunitense Brandon Briones, quarto con 13.266.

Quinto il britannico Adam Tobin con 13.033, davanti al brasiliano Diogo Soares, sesto a quota 12.966, settimo il lettone Olegs Ivanovs, con 12.566, un decimo in più del nostro Lay Giannini, che chiude ultimo tra i finalisti con 12.466, confermando così di avere il peggior punteggio d’ingresso in finale.

Nella finale al volteggio rivincita dello statunitense Brandon Briones, oro con una media di 14.099, davanti all’ucraino Nazar Chepurnyi, argento con 13.983, ed al norvegese Jacob Karlsen, bronzo con 13.883. Giù dal podio il neozelandese Sam Dick, quarto a quota 13.700.

Quinto il romeno Gabriel Burtanete con 13.683, mentre è giunto sesto il brasiliano Diogo Soares con 13.604, Settima posizione per il canadese Felix Dolci, a quota 13.545, mentre non si è presentato al via l’argentino Fernando Espindola, che dunque risulta non classificato.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it