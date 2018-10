Fiorentina-Cagliari 1-1, gli highlights, il video e i gol della partita. Riviviamo le immagini del match dell’Artemio Franchi

Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. Esterno della Nazionale italiana che si è reso pericoloso poco dopo con una percussione in cui è stato bravissimo il portiere dei sardi. A sorpresa però gli ospiti hanno raggiunto il pareggio al 69′ grazie a Leonardo Pavoletti che ha sfruttato alla grande l’assist al bacio di Faragò. I gigliati hanno sfiorato successivamente il raddoppio sempre con Chiesa su cui Cragno ha compiuto un autentico miracolo mentre i rossoblu con Joao Pedrio hanno mancato la realizzazione per merito di Lafont. Di seguito i gol e gli highlights del confronto:

Foto: Gianfranco Carozza