Fifa 2019, eSports: Kurt 0411 bannato dalla EA e lui lascia il gioco! Contattato un avvocato

I proplayer spuntano fuori come funghi ormai, ma da ieri FIFA 19 ne ha uno in meno. Stiamo parlando di Kurt “Kurt0411” Fenech, un ragazzo di Malta che ha appena dato l’addio al gioco di calcio più famoso del mondo in maniera piuttosto burrascosa. Oltre ad abbandonare FIFA 19, infatti, il giocatore potrebbe rivolgersi a un avvocato.

Kurt0411 si è ritirato da martire per tutti gli utenti di FIFA 19

L’addio a FIFA 19 di Kurt0411 è stato annunciato con il post di Twitter che potete trovare nella versione integrale qui sotto. Se non capite l’inglese, nel primo paragrafo il ragazzo spiega che i due mesi di ban ricevuto, per il lancio di “attacchi personali”, gli rovineranno irrimediabilmente il punteggio per tutta la stagione. Nel secondo, invece, Kurt0411 dice che per lui il ban è figlio delle sue dichiarazioni nei riguardi di EA nel corso degli ultimi anni. Non di quanto fatto di recente. Poi spiega meglio questo passaggio, alludendo al suo parlare senza filtri in tutte le occasioni in cui ha criticato pubblicamente la saga di FIFA. Per lui tutte queste dichiarazioni sono state fatte “a fin di bene”, per spronare la compagnia canadese a dare un gioco sempre migliore ai fan. Infine, prima dell’addio vero e proprio nel paragrafo finale, svela un retroscena molto interessante.

EA per revocare il ban ha chiesto a Kurt0411 di scusarsi pubblicamente e di giurare di non postare mai più un video su Youtube (presumibilmente a tema FIFA). Ed è soprattutto per questa pretesa che il giocatore ha giurato che non metterà più mano a FIFA 19: «non c’è una sola stramaledetta possibilità che possano prendersi la mia libertà di parola così».

Kurt0411: “Non mi giudicate, siete come me”

I colleghi di Eurogamer.net hanno intervistato per email il giocatore per saperne di più. E la sua risposta, più o meno, è stata che a fronte di tutti i giocatori tossici in circolazione, la motivazione del suo ban non è altro che un pretesto per farlo fuori. Se EA applicasse la stessa severità su tutti gli utenti, infatti, i ban dovrebbero piovere. E che, in stile film americano: «Questa storia non finisce qui!». Io, personalmente, non credo che riuscirà a vincere una causa basandosi sul: “Si comportano male tutti, non potete punire soltanto me”. Ma rimarremo sul pezzo per farvi conoscere gli eventuali sviluppi!

Per voi Kurt è un martire che meriterebbe la salvezza, oppure un giocatore bravo ma maleducato e dovrebbe semplicemente imparare a comportarsi meglio? Ditecelo nei commenti!

