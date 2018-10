F1, Ross Brawn attacca Sebastian Vettel: “E’ un po’ fuori di testa al momento”

Sebastian Vettel nell’occhio del ciclone delle critiche. Non c’è da stupirsi, dopo la serie di errori del Mondiale 2018 di Formula Uno del pilota della Ferrari, designato dai vertici del Cavallino Rampante per riportare l’iride a Maranello. Quanto accaduto ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round stagionale, è solo l’ultimo episodio.

A dare una valutazione precisa su quello che sta accadendo al tedesco della Rossa ci ha pensato Ross Brawn, direttore sportivo del Circus ed ex figura di spicco del team del Cavallino ai tempi di Michael Schumacher: “Vettel non è estraneo agli errori. Venerdì ne ha commesso uno, non rallentando a sufficienza sotto regime di bandiere rosse. Ha pagato un prezzo salato, con tre posizioni di penalità in griglia. Poi, nel corso della gara, è finito per fare un incidente con una Red Bull, questa volta quella di Ricciardo, e anche in questo caso Seb ha avuto la peggio. Era un’altra occasione persa per limare il gap dalla vetta del Mondiale. Certamente non voglio metterlo sul banco degli imputati, ma questi incidenti non possono essere una coincidenza. Piuttosto, sembrerebbe che Sebastian sia un po’ fuori di testa al momento“, l’affondo di Brawn (fonte: it.motorsport.com)

“Ora le speranze di riportare il titolo piloti a Maranello sta diminuendo ed è giunto il momento di fare i conti. Il compito più importante della Ferrari è capire come poter aiutare il pilota e sfruttare al meglio il suo enorme talento. Non si diventa un 4 volte campione del mondo senza un motivo e lui non si è certo dimenticato come vincere“, ha concluso l’ex tecnico di Maranello.













