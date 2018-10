F1, nasce la W Series, un campionato riservato alle donne. Si parte nel 2019 con sei gare

Grande novità nel mondo dei motori per la prossima stagione: nel maggio del 2019 partirà la W Series, un nuovo campionato con vetture di Formula 3 riservato alle donne. Un progetto che punta a far crescere le più talentuose pilotesse del circuito per poter in futuro arrivare a competere in Formula 1.

Questa nuova categoria avrà telai Tatuus Formula 3 e si svolgerà su sei gare in Europa dalla durata di 30 minuti. Il montepremi complessivo sarà di 1,5 milioni di dollari di cui 500mila alla vincitrice, che potrà così sostenere la propria carriera futura in questo sport.

Tra i promotori di questa iniziativa troviamo anche due nomi di spicco come l’ex pilota David Coulthard e il progettista della Red Bull Adrian Newey. Un progetto che può essere spiegato attraverso le parole (riportate dalla Gazzetta dello Sport) dell’amministratrice delegata, nonché finanziatrice del progetto Catherine Bond Muir: “Al momento sono troppo poche le donne che competono in monoposto. La W Series aumenterà questo numero, è un’innovazione ispirata dai tempi”.

W Series today announces an all-new ground-breaking free-to-enter single-seater motor racing series for women drivers only: https://t.co/Vbg0axTjPK pic.twitter.com/w3ZlYbXe8f — W Series (@WSeriesRacing) October 10, 2018













Foto: Profilo Twitter W Series