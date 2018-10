F1, la Pirelli annuncia la tipologia di gomme nel Mondiale 2019: soft a banda rossa, media a banda gialla e hard a banda bianca

Weekend di annunci per la Pirelli ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il fornitore italiano di pneumatici ha presentato ufficialmente la nuova gamma di gomme che i team del campionato avranno a disposizione nella prossima stagione.

Una semplificazione quella varata dal costruttore nostrano con le mescole identificate da “soli” tre colori: bianco, giallo e rosso in corrispondenza delle hard, medie e soft. “Abbiamo voluto eliminare l’arcobaleno di colorazioni attualmente in uso per semplificare la lettura della gara da parte del pubblico”, ha dichiarato Mario Isola (racing manager di Pirelli) dando seguito a quanto avvenuto quest’anno sulla scelta delle coperture in relazione alle caratteristiche dei circuiti (fonte: it.motorsport.com).

“L’idea è di associare un numero a ciascuna mescola ed ovviamente i team saranno informati in anticipo delle tipologie di gomme scelte per ogni singolo weekend di gara. Stiamo ancora discutendo con i rappresentanti delle squadre per definire se sarà preferita una numerazione o l’associazione di una lettera per ciascuna mescola della gamma“, ha chiarito Isola, aggiungendo: “Se alla vigilia della stagione decideremo di omologare cinque mescole, saranno identificate con uno, due, tre, quattro, cinque, e forniremo in anticipo la selezione effettuata alla vigilia di ogni fine settimana. Sia gli addetti ai lavori che gli spettatori sapranno che per uno specifico weekend la numero due sarà la hard, la tre sarà la media, e la quattro sarà la soft. In base alla pista in cui faremo tappa cambierà questa associazione, ma gli spettatori vedranno sempre i soliti tre colori”.













