F1, la Ferrari pensa a Robert Kubica come test driver per la prossima stagione

Robert Kubica alla Ferrari nel 2019? Per ora è solo un’idea, ma da ciò che è trapelato ad Austin, il team di Maranello starebbe pensando al polacco come test driver. Infatti nella prossima stagione ci sarà un posto vuoto al simulatore, visto che sia Antonio Giovinazzi che Daniil Kvyat avranno un sedile da titolare in Formula 1, rispettivamente alla guida di Sauber e Toro Rosso.

Kubica al momento spera ancora nel sedile della Williams, ma in caso negativo, la Ferrari sarebbe una destinazione assolutamente gradita. Infatti il pilota polacco sarebbe già dovuto approdare alla Rossa nel 2012, ma dovette dire addio a quel sogno a causa del terribile incidente nel Rally Ronde di Andora. Ora il destino potrebbe riportarlo a Maranello.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

FOTOCATTAGNI