F1: la Ferrari conferma Maurizio Arrivabene. Una fiducia però a tempo

Si va avanti così anche se…La Ferrari almeno per il momento non cambia la gestione sportiva in vista del Mondiale di Formula Uno 2019 e Maurizio Arrivabene viene confermato sulla plancia di comando. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il manager bresciano, dal 2015 a Maranello nel ruolo di Team Principal, può dare continuità al suo lavoro anche se i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Sì perchè l’obiettivo iridato è sfumato ancora una volta e ormai sono 11 stagioni che l’iride manca sotto l’insegna del Cavallino Rampante.

Per questo la fiducia ad Arrivabene è a tempo e molto legata ai risultati. L’Amministrato Delegato Louis Carey Camilleri ha scelto questa strada anche perché delle alternative non c’erano. La soluzione di un Mattia Binotto al posto dell’attuale Team Principal non entusiasmava più di tanto e probabilmente avrebbe influenzato negativamente gli aspetti legati all’organizzazione del reparto corse sul tema “sviluppo tecnico”. Un contesto, c’è da dire, fallace in questo scorcio d’annata, da Monza in avanti, visto il cambio di passo chiaro della Mercedes e una Ferrari regredita. Non è un caso che ad Austin (Stati Uniti), sede del prossimo GP, vedremo una monoposto con aggiornamenti che sanno di correttivi rispetto a quanto fatto in precedenza.

Il Cavallino non muta gli equilibri almeno per il momento ma, visto anche l’arrivo di Charles Leclerc nel 2019, potrebbe essere solo una fase di transizione prima di un cambiamento radicale che potrebbe venirsi a creare in caso di prolungamento del digiuno iridato. La Rossa ha fame di vittorie e chi sbaglia deve pagare.













