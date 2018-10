F1, GP Stati Uniti 2018: domani la gara. A che ora comincia e su che canale vederla in tv

Domani sera, alle ore 20.10 italiane, prenderà il via il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesimo e quartultimo appuntamento della stagione del Mondiale di Formula Uno. La corsa si disputerà ad Austin, in Texas, su un tracciato molto completo e ricco di sali-scendi progettato dal tedesco Tilke che ospita il GP USA dal 2012. La gara di quest’anno potrebbe assegnare il titolo iridato piloti al britannico Lewis Hamilton, il quale comanda la classifica con 67 punti di vantaggio nei confronti del rivale della Ferrari Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo della Mercedes può approfittare della penalizzazione di tre posizioni da scontare in griglia per Vettel a causa di un insufficiente rallentamento in regime di bandiera rossa durante le FP1, infatti nel caso in cui il tedesco dovesse perdere altri 8 punti dal britannico sarebbe tagliato fuori definitivamente dalla lotta per il campionato. Le SF71H hanno evidenziato delle notevoli difficoltà durante le prove libere in condizioni di pista bagnata, perciò potrebbe fare fatica in occasione delle qualifiche che si preannunciano condizionate dal maltempo. Hamilton ha vinto cinque delle sei gare disputate ad Austin e si candida a ruolo di dominatore assoluto anche in questa edizione, forte di un periodo di forma mentale stellare e di una vettura veloce sul dritto e ben bilanciata.

La corsa statunitense comincerà alle ore 20.10 italiane e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ed in chiaro su TV8, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale, per non perdere neanche un minuto della gara che potrebbe decidere il Mondiale di Formula Uno.

DOMENICA 21 OTTOBRE

Ore 20.10 GP STATI UNITI (diretta su Sky Sport F1 e TV8)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI