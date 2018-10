F1, GP Messico 2018: prove libere 3 e qualifiche. A che ora iniziano e su che canale vederle in tv

Il weekend del Gran Premio del Messico 2018, diciannovesimo round del Mondiale di Formula Uno, oggi entra nel vivo con lo svolgimento delle ultime prove libere e delle qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza sulla griglia di partenza di domani. Nella prima giornata di prove ha impressionato la Red Bull in particolare con Max Verstappen, il quale ha stampato il miglior tempo sia nelle FP1 che nella simulazione di giro secco da qualifica della seconda sessione. Mercedes e Ferrari sono rimaste molto attardate soprattutto nel giro secco a causa dell’utilizzo di power unit molto vecchie adoperate solo durante i venerdì dei Gran Premi, mentre nella simulazione di passo gara hanno già fatto intravedere un ottimo potenziale. L’impressione è che la Rossa e le Frecce d’Argento si siano nascoste, perciò partono con i favori del pronostico in qualifica rispetto ad una Red Bull che però sarà competitiva per la vittoria in gara. A partire dalle ore 17.00 (inizio delle FP3) ne capiremo di più dato che i due top team che hanno dominato la stagione simuleranno la qualifica con i motori che utilizzeranno per il resto del weekend.

Sky Sport F1 trasmetterà in diretta tv esclusiva la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche saranno visibili in diretta anche su TV8. Entrambe le sessioni saranno disponibili in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati) e su OASport con le DIRETTE LIVE testuali integrali con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato del sabato del GP del Messico 2018, 19ma tappa del Mondiale di F1.

SABATO 27 OTTOBRE

ore 17.00-18.00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1)

ore 20.00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e TV8)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI