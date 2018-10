F1, GP Messico 2018: domani la gara. Programma, orario e tv

Domani (ore 20.10 italiane) si disputerà la gara del Gran Premio del Messico 2018, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Siamo giunti al terzultimo GP della stagione, che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo iridato in favore di Lewis Hamilton, il quale vanta 70 lunghezze di vantaggio in classifica su Sebastian Vettel. Ormai sembra essere questione di tempo, infatti all’inglese basterà arrivare settimo in uno dei prossimi tre Gran Premi per aggiudicarsi il quinto Mondiale della carriera. La Ferrari di Sebastian Vettel proverà in tutti i modi a prolungare l’attesa del verdetto definitivo ritornando alla vittoria per la prima volta dopo il Gran Premio del Belgio (6 gare fa), mentre Kimi Raikkonen andrà a caccia di un clamoroso bis dopo il ritorno al successo avvenuto ad Austin dopo 5 anni di digiuno. Si preannuncia una gara altamente spettacolare ed equilibrata con le Red Bull che si candidano ad un ruolo da protagoniste su una pista che si adatta molto bene alle caratteristiche della vettura della scuderia di Milton Keynes. Max Verstappen cercherà di bissare la vittoria conquistata in Messico un anno fa (sfruttando il contatto al via tra Hamilton e Vettel) per proiettarsi nel migliore dei modi agli ultimi due weekend e soprattutto ai blocchi di partenza della stagione 2019, in cui Red Bull sarà motorizzata Honda.

Di seguito il programma completo del GP del Messico 2018, che verrà trasmesso in diretta tv su TV8 e su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi neanche un minuto della gara che può assegnare il titolo mondiale.

DOMENICA 28 OTTOBRE

ore 20.10 GP MESSICO (diretta su TV8 e Sky Sport F1)

