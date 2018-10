F1, GP Giappone 2018: a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv? Il programma di diretta e differite

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone 2018 di F1 entra nel vivo: all’alba di domani si terranno le ultime prove libere e poi ci saranno le qualifiche ufficiali che andranno a delineare la griglia di partenza. Si tratta della diciassettesima tappa del circus per questa stagione.

Le ultime prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Giappone saranno trasmesse in diretta tv su Sky, grazie a SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207), mentre in differita vi saranno repliche in chiaro delle qualifiche anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). La diretta streaming sarà disponibile grazie a SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà le diretta live testuale integrale in tempo reale delle qualifiche.

Di seguito il programma completo delle ultime prove libere e delle qualifiche del GP del Giappone:

Dirette

Sabato 6 ottobre

ore 5.00-6.00 Prove libere 3 – Diretta su SkySport1 e SkySport F1

ore 8.00 Qualifiche – Diretta su SkySport1 e SkySport F1

Differite

Sabato 6 ottobre

Repliche su SkySportF1

ore 9.15, 11.30, 14.00, 16.00, 17.45,19.30, 21.15, 00.00

Repliche su SkySport1

ore 9.45, 12.30, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00 e 24.00,

Differita su TV8

ore 20.00 su TV8













