ESports: Mirabilandia e FIFA 19 protagonisti della season five targata LiveLeague

FIFA 19 si candida già a titolo di imperatore della console. Dopo aver fatto registrare un autentico boom di acquisti nelle ultime settimane a livello internazionale, l’ultimo capitolo di casa EA si sta ritagliando uno spazio sempre più grande all’interno di kermesse e tornei competitivi sportivi. Una delle prime location ufficiali che ospiteranno le finali di un torneo competitivo del videogame sarà il parco giochi di Mirabilandia (a Ravenna in Emilia Romagna).

La corsa al titolo targato ‘Liveleague’ è già scattata, con finali in programma il 27 luglio 2019 nella spettacolare location romagnola. Si parte domenica 28 e martedì 30 ottobre con un doppio evento, rispettivamente di 1vs1 e 2vs2 (PS4) presso il nuovissimo eSport Bar di Bergamo ‘Level One’, luogo perfetto per inaugurare nel migliore dei modi la prima tappa della stagione competitiva griffata Liveleague, team associativo da sempre molto attivo in tema di tornei eSports.

64 abili player nazionali si sfideranno per aggiudicarsi la prima tappa e strappare un pass per le fasi finali. Nove mesi di adrenalina, passione e divertimento per scalare il ranking ed essere incoronati numeri uno. Numerose e appassionanti tappe di qualificazione alla finalissima lungo l’intera penisola, ogni mese, da nord a sud, con ritmi elevatissimi e colpi da top-player. Finalissima di singolo e doppio in programma, dunque, la prossima estate in quel di Mirabilandia. Ne vedremo certamente delle belle, ci sarà da divertirsi.

LiveLeague è sinonimo di serietà, professionalità e passione. Uno staff assai competente guidato dall’esperto Daniele Pellegrini, probabilmente uno dei più determinati organizzatori di tornei eSports e profondo conoscitore del mondo delle console virtuali. “La definizione è unica, facile da leggere e interpretare, ma il modo di viverla è qualcosa che non lo si può trovare su un testo”. E’ questo uno dei motti principali di Pellegrini. LiveLeague nasce proprio per questo, con un’organizzazione meticolosa degli eventi video-ludici che fa rima con serietà, passione e divertimento. L’obiettivo primario resta quello di offrire a tutti gli appassionati del pianeta eSports, veterani o più piccini, la possibilità di vivere l’ebbrezza della competizione, nel pieno rispetto dei valori etici e sportivi.

di Daniele Bartocci













Foto: Rokas Tenys / Shutterstock.com