eSports, Jade Raymond lascia la EA Motive! Chi guiderà lo studio? Progetto su un gioco di Star Wars

Jade Raymond, che in passato ha lavorato per Ubisoft e ha contribuito alla creazione di capolavori come Assassin’s Creed, ha lasciato la sua posizione all’interno di EA. Così facendo, ha dovuto lasciare anche lo studio da lei stessa fondato tre anni fa: EA Motive. Chi condurrà ora lo studio che porta avanti un progetto ancora non ben definito su un gioco di Star Wars? La risposta ce la fornisce direttamente EA con la sua dichiarazione.

Jade Raymond: addio a un open-world di Star Wars, per il momento

«Jade Raymond ha deciso di lasciare Electronic Arts. Nel tempo che ha passato con noi, Jade ha contribuito a creare grandi team, ed i nostri progetti in corso sia in Motive che negli altri studi continueranno invariati. Apprezziamo tutti i suoi sforzi ed auguriamo a Jade tutto il meglio mentre passa alla sua prossima avventura». Questa è parte della dichiarazione dello studio, che vi invitiamo a leggere per intero a questo sito. L’abbandono di Raymond sembra non aver modificato i progetti in corso, presi in mano da Samantha Ryan. Infatti, uno dei progetti più ambiziosi che si possa fare è un open-world di Star Wars, il quale potrebbe essere in sviluppo proprio ora. Un open-world di Star Wars, come confermato dalla stessa Jade Raymond, è in fase di sviluppo. Noi speriamo vivamente che veda la luce, e voi?

