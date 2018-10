Equitazione, FEI World Cup Jumping Verona 2018: vince il tedesco Daniel Deusser. Quinto Luca Marziani

L’equitazione mondiale ha incantato l’Italia: Verona ho ospitato Fieracavalli 2018 ed oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che ha visto concludersi da pochissimo l’evento clou. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben quattordici netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off.

Ad imporsi è stato il tedesco Daniel Deusser su Calisto Blue, che ha completato anche il secondo tracciato con un percorso netto in 36″83, mentre alla piazza d’onore ecco il belga Niels Bruynseels su Gancia de Muze in 37″03, mentre al terzo posto si è classificato l’elvetico Martin Fuchs su Clooney 51 in 38″40.

Tre italiani hanno completato senza penalità il percorso base: al jump-off si è classificato quinto Luca Marziani su Tokyo du Soleil in 39″69, mentre ha chiuso decimo Alberto Zorzi su Contanga 3, con 4 penalità in 41″29, mentre Bruno Chimirri su Tower Mouche è giunto 14°, gravato da 8 penalità in 41″60.

In classifica di Coppa del Mondo di salto ostacoli resta al comando il tedesco Hans-Dieter Dreher, oggi a secco, con 28 punti, mentre in seconda piazza si issa il transalpino Kevin Staut, che sale a quota 22 (5 lunghezze conquistate oggi), davanti alla coppia formata dalla belga Gudrun Patteet e dal nostro Luca Maria Moneta, con 21.

Per quanto concerne gli altri italiani, Alberto Zorzi diventa 13° con 15 punti (7 a Verona), davanti a Michael Cristofoletti, fermo a 14. Luca Marziani entra direttamente al 17° posto con le 12 lunghezze conquistate oggi, mentre Bruno Chimirri prende i primi 4 punti stagionali e va in 32ma posizione. Ancora a zero gli altri azzurri.













Foto: Giancarlo Dalla Riva LivePhotoSport

