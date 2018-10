Equitazione, FEI World Cup Jumping Verona 2018: nella terza giornata si impone Leopold van Asten. Ottavo Gabriele Grassi

L’equitazione mondiale è sbarcata in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domani vedrà l’evento clou. Oggi si è svolta la seconda gara che fa da antipasto alla competizione che assegnerà punti per la Coppa del Mondo di salto ostacoli.

Ad imporsi è stato l’olandese Leopold van Asten su VDL Groep Beauty, che ha completato il tracciato con un percorso netto in 34″50, mentre alla piazza d’onore ecco l’elvetico Steve Guerdat su Alamo, con un percorso netto in 34″63, mentre al terzo posto si è classificato la svedese Petronella Andersson su Eclatant in 34″68.

Capitolo italiani: Gabriele Grassi su Clarico ha chiuso ottavo con percorso netto in 41″13 ed è stato l’unico azzurro tra i dodici binomi al barrage, mentre gli altri sono incappati in penalità sul percorso base. L’attenzione di tutti però è puntata sul percorso di domani, che assegna punti per la classifica generale del circuito maggiore.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giancarlo Dalla Riva LivePhotoSport

roberto.santangelo@oasport.it